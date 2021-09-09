Происшествия

Пенсионерка пострадала от резкого движения трамвая в Волгограде

Происшествия 09.09.2021 10:23
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09.09.2021 10:23


Жительница Волгограда госпитализирована в больницу с травмами, которые она получила в результате поездки в трамвае. Как уточнили в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне днем напротив дома №78 по проспекту Ленина в Центральном районе Волгограда в одном из вагонов трамвая, который двигался в сторону центра. Из-за резкого движения произошло падение в салоне общественного транспорта 64-летней пассажирки. Женщине понадобилась помощь врачей.

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