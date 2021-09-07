Волгоградцев предупредили о новом штамме вируса гриппа

Общество 07.09.2021 10:13
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07.09.2021 10:13
В Волгоградской области количество заболевших ОРВИ, зарегистрированных с 30 августа по 05 сентября 2021, среди совокупного населения находилось на уровне предыдущей недели. С началом учебного года заметен традиционный рост количества обращений с ОРВИ детей в группе школьного возраста 7-14 лет – прирост в сравнении с предыдущей неделей составил 18%. По данным вирусологического мониторинга среди лиц с признаками ОРВИ активно циркулирует возбудитель Covid-19 и риновирус, пояснили в ведомстве.
В управлении Роспотребнадзора заявили также о необходимости прививаться от гриппа. Так, на предстоящий эпидсезон обновлен штаммовый состав противогриппозных вакцин – изменены два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали. В трехкомпонентной вакцине содержится комбинация двух вариантов штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019), а в четырехкомпонентной вакцине содержится еще один штамм - В (Phuket/3073/2013). В осеннее время следует активно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, поскольку интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять один месяц, пояснили в ведомстве.
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