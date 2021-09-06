Общество 06.09.2021 11:03
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06.09.2021 11:03
Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса получат единовременную выплату в размере 5530 рублей. Соответствующее постановление подписано в администрации Волгоградской области. Необходимая сумма будет выделена из областного бюджета. Эти средства предназначены членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы. Данная выплата будет добавкой к денежному довольствию, которую получат члены УИК за трехдневное голосование.
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