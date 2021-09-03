Питерский коллекционер привез в Волгоград подлинники Сальвадора Дали





Стеклянную скульптуру «Испанский зеленый» сюрреалиста Сальвадора Дали впервые в России представили в Волгограде. Объект выставлен в рамках экспозиции «Сюрреализм – это Я» в музее изобразительных искусств им. Машкова. Подлинники графики и уникальных скульптур из стекла одного из самых эпатажных художников XX века в Волгоград привез коллекционер из Санкт-Петербурга Павел Башмаков.









Выставка Сальвадора Дали путешествует по всей России, и Волгоград не стал исключением, но именно сюда Башмаков впервые привез «Испанский зеленый», недавно приобретенный на аукционе во Франции. Коллекционирует стеклянные скульптуры Сальвадора Дали в России только Башмаков, который намерен собрать все 23 объекта, созданные сюрреалистом. «Их очень тяжело перевозить, и некоторые объекты вообще не покидают Санкт-Петербург», – отметил коллекционер. На выставке в музее Машкова представлены также еще два объекта: «Божественная длань» и «Гитара» – и 89 графических работ Дали. Полная коллекция работ Сальвадора Дали, собранная Башмаковым, насчитывает порядка 500 произведений.

















«Мы постарались создать логичный и интересный проект, – рассказал Павел Башмаков. – Состоит выставка из двух залов. Первый – явно божественный, там расположены «Божественная комедия», «Библия», венчает его стеклянный объект «Божественная длань». Второй зал – он социально-политическо-любовный. Здесь собраны серии «Озорные сны Пантагрюэля», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», демонизированный «Бестиарий Лафонтена», «Декамерон», «Фауст». Это те серии, которые будут интересны любителям литературы, чтобы они увидели, каким образом, пропустив сквозь себя, увидел их Дали; простым зрителям и искушенным».





Этот визит в Волгоград для Павла Башмакова стал вторым, впервые коллекционер был здесь 15 лет назад. «Город стал намного приятнее и чище», – отметил Башмаков.





Выставка официально открывается 4 сентября и продлится до 31 октября в зале на улице Чуйкова, 37. Вход платный.