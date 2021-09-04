Общество

Над аэродромом в Волгограде пересчитают птиц

Общество 04.09.2021 19:57
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04.09.2021 19:57


Территорию аэродрома и ближайшие к нему окрестности обследуют в Волгограде на наличие мест скопления птиц в зависимости от сезона и времени суток. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, эколого-орнитологическое обследование аэродрома Волгоград (Гумрак) и приаэродромной территории заказало ПАО "МАВ". Начальная стоимость контракта составляет 900 тысяч рублей. Обследование продлится в течение 12 месяцев с даты подписания договора с победителем закупки.
Согласно техзаданию, исполнителю работ предстоит детально обследовать территорию аэродрома в периоды весенних и осенних миграций, гнездования и летних послегнездовых кочевок птиц. Предстоит выявить и изучить потенциально опасные объекты, где происходит максимальная концентрация птиц. Такими объектами могут быть фермы, зернохранилища, очистные сооружения, водоемы, свалки, заболоченные участки и т.п. Заказчику работ необходимо знать маршруты, высоты и интенсивность перелетов птиц в зависимости от сезона и времени суток. По итогам обследований будут составлены карты-схемы сезонных и суточных миграций птиц в районе аэродрома, вспомогательных графиков, показывающих места скоплений птиц, наиболее опасных для воздушных судов. Также планируется разработать методы создания дискомфорта для птиц на территории аэропорта. 
Детальное обследование будет проведено в радиусе 15-30 км от контрольной точки аэродрома. 
Так, по данным Международной организации гражданской авиации, ежегодно происходит около 5500 столкновений самолетов и птиц. 75% аварий происходит на высоте до 300 метров, 20% - на высоте от 300 до 1500 метров и лишь 5% - выше 1500 метров. Птицы пробивают стекла кабины, оставляют вмятины на корпусе, попадают в самолетные турбины, что может вывести двигатель из строя.

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