Завод AB InBev Efes в Волжском установил мебель из переработанного пластика в парке «Новый город»





AB InBev Efes, являясь крупнейшей пивоваренной компанией, постоянно работает над уменьшением негативного влияния на окружающую среду, поддерживает местные сообщества и продвигает экологичный образ жизни в регионах своего присутствия.

Одним из проектов компании по экологическому благоустройству города Волжского стала установка уличной инфраструктуры, изготовленной по индивидуальному дизайну. Для производства мебели использовался полимерный брус, состоящий на 98% из переработанного пластика.





В парке «Новый город» появилась аллея с уличными скамейками и шезлонгами из полимерного бруса. Мебель на 98% состоит из переработанного пластика, а оставшиеся 2% включают в себя специальные материалы для обработки бруса, придающие ему необходимые свойства. Экологичная мебель была установлена компанией AB InBev Efes, которая ранее, в 2019 году, уже реализовала в Волжском проект по созданию уникального футбольного поля из переработанных пластиковых стаканов BUD ReCup Arena. Тогда для создания покрытия поля были использованы более 50 000 стаканов, собранных на аренах и фестивалях болельщиков после Чемпионата мира по футболу.

«Сегодня в Волжском благодаря компании AB InBev Efes появился еще один благоустроенный уголок для отдыха наших горожан. Делать подарки родному городу социально ответственными компаниями – уже хорошая традиция, здорово, что многие предприятия и предприниматели поддерживают ее. Только вместе мы сделаем наш Волжский цветущим, комфортным и благоустроенным. Спасибо за ваше неравнодушие и вовлеченность, так держать!» прокомментировал глава городского округа-город Волжский Игорь Николаевич Воронин.

Новая мебель для общественного городского пространства была изготовлена из смеси переработанных отходов – преимущественно полипропилена и полиэтилена. Эти категории отходов, в числе прочих, завод AB InBev Efes в Волжском регулярно собирает на своей производственной площадке и отправляет на переработку. Таким образом компания наглядно показывает жителям города, что использованная упаковка – это не мусор, а ценный ресурс, который можно превратить в полезные и красивые вещи.





«Как социально ответственный бизнес, AB InBev Efes уделяет большое внимание проектам, направленным на защиту окружающей среды и экологическое просвещение. Компания проводит специальные экологические акции, благоустраивает общественные городские территории, внедряет в свое производство инновации с целью сокращения потребления природных ресурсов. Мы принимаем на себя ответственность за заботу об окружающей среде, поэтому с каждым годом на нашем предприятии реализуется все больше проектов, ориентированных на бережное отношение к природе», — отметил исполнительный директор AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.

Еще в 2018 году компания объявила о глобальных целях в области устойчивого развития до 2025 года, среди которых: перевод производств на энергию из возобновляемых источников, выпуск 100% продукции в оборотной таре или упаковке из преимущественно переработанных материалов, сокращение выбросов парниковых газов и обеспечение регионов с дефицитом водных ресурсов качественной питьевой водой. В рамках реализации этой программы более половины предприятий AB InBev Efes – 6 заводов, включая филиал в Волжском – уже переведены на «зеленую» энергию. Благодаря этому в прошлом году компании удалось снизить выбросы CO2 на 1,5 кг на каждый произведенный гектолитр пива. Кроме того, продолжается оптимизация логистики в целях сокращения выбросов в цепочке поставок, ведется работа над уменьшением массы тары и использованием в упаковке переработанных материалов. Также все заводы AB InBev Efes в России постоянно модернизируют производственные процессы, сокращают потребление воды и электричества и реализуют иные проекты и инициативы, в центре которых — бережное отношение к окружающей среде.