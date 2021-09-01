



Студенты ВолГМУ и медицинского колледжа, задействованные в борьбе с COVID-19, попросили губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова проработать меры поддержки при будущем трудоустройстве. Волонтеры-медики также обратились к властям за содействием в части выделения транспорта для поездок добровольцев из отдаленных населенных пунктов.

Свои просьбы студенты озвучили на встрече с главой региона, который приехал в вуз поздравить их с началом учебного года. «Что касается поддержки молодежи, то надо и дальше продолжать работу по созданию условий для раскрытия талантов, реализации задач, которые перед собой молодежь ставит, в том числе и по определению будущего места работы, – ответил будущим медикам Бочаров. – Мы с экспертным сообществом подумаем, какие надо разработать меры поддержки».

Губернатор сравнил студентов медуниверситета, вышедших на борьбу с коронавирусом, с выпускниками 1941 года, которые отправились на войну со школьной скамьи. Зимой 2020-2021 года к работе в больницах привлекли почти 1,5 тысячи будущих врачей и медсестер, сейчас в «красных зонах» трудятся 316 студентов. В добровольческое движение медиков вступили больше 1,5 тысяч волонтеров, которые работают в колл-центре, по телефону мониторят состояние амбулаторных пациентов и помогают в центре вакцинации.

В числе тех, кто вступил в борьбу с пандемией, была и студентка ВолГМУ Дарья Аликанкина. В «красной зоне» она работала ординатором 2-го года по направлению фтизиатр-пульмонолог. Сегодняшнюю встречу с губернатором будущий медик назвала открытой и неформальной. «Я рада, что встреча прошла в абсолютно неформальной обстановке, было неформальное общение. И это прекрасно, потому что серьезные темы, которые поднимались сегодня, нужно обсуждать простыми словами. Уверена, что вопросы, которые еще не решены, будут рассмотрены и, конечно, будут предприняты все меры для их решения», – рассказала Дарья Аликанкина.