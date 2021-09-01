Общество 01.09.2021 14:10
0
01.09.2021 14:10
Студенты ВолГМУ и медицинского колледжа, задействованные в борьбе с COVID-19, попросили губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова проработать меры поддержки при будущем трудоустройстве. Волонтеры-медики также обратились к властям за содействием в части выделения транспорта для поездок добровольцев из отдаленных населенных пунктов.
Свои просьбы студенты озвучили на встрече с главой региона, который приехал в вуз поздравить их с началом учебного года. «Что касается поддержки молодежи, то надо и дальше продолжать работу по созданию условий для раскрытия талантов, реализации задач, которые перед собой молодежь ставит, в том числе и по определению будущего места работы, – ответил будущим медикам Бочаров. – Мы с экспертным сообществом подумаем, какие надо разработать меры поддержки».
Губернатор сравнил студентов медуниверситета, вышедших на борьбу с коронавирусом, с выпускниками 1941 года, которые отправились на войну со школьной скамьи. Зимой 2020-2021 года к работе в больницах привлекли почти 1,5 тысячи будущих врачей и медсестер, сейчас в «красных зонах» трудятся 316 студентов. В добровольческое движение медиков вступили больше 1,5 тысяч волонтеров, которые работают в колл-центре, по телефону мониторят состояние амбулаторных пациентов и помогают в центре вакцинации.
В числе тех, кто вступил в борьбу с пандемией, была и студентка ВолГМУ Дарья Аликанкина. В «красной зоне» она работала ординатором 2-го года по направлению фтизиатр-пульмонолог. Сегодняшнюю встречу с губернатором будущий медик назвала открытой и неформальной. «Я рада, что встреча прошла в абсолютно неформальной обстановке, было неформальное общение. И это прекрасно, потому что серьезные темы, которые поднимались сегодня, нужно обсуждать простыми словами. Уверена, что вопросы, которые еще не решены, будут рассмотрены и, конечно, будут предприняты все меры для их решения», – рассказала Дарья Аликанкина.
Реклама
«Подведете не только вуз, но и страну»: на волгоградских студентов давят вакцинацией01.09.2021 17:13
Общество 01.09.2021 17:13
Волнистые потолки и паркет в Доме офицеров в Волгограде взяли под охрану01.09.2021 16:29
Общество 01.09.2021 16:29
Готовы ли волгоградцы променять походы в кино на онлайн-сервисы01.09.2021 14:13
Общество 01.09.2021 14:13
В Волгоградской области селянина-безмасочника оштрафовали на 7,5 тыс рублей01.09.2021 12:48
Общество 01.09.2021 12:48
Скоростной трамвай в Волгограде запустили по новым рельсам до ВГТЗ01.09.2021 12:33
Общество 01.09.2021 12:33
В Волгоградской области изменилась ситуация с распространением коронавируса01.09.2021 12:01
Общество 01.09.2021 12:01
В Волгоградской области дорожают овощи01.09.2021 11:20
Общество 01.09.2021 11:20
Скидка 50% на билеты в пригородные поезда для студентов и школьников Волгоградской области вводится с 1 сентября01.09.2021 10:54
Общество 01.09.2021 10:54
Московский подрядчик попал в черный список из-за сорванного ремонта дома культуры под Волгоградом01.09.2021 10:50
Общество 01.09.2021 10:50
Более 733 тысяч волгоградцев получат 10 тысяч рублей в сентябре01.09.2021 08:59
Общество 01.09.2021 08:59
Учебный год в Волгоградской области начнется с ливней и града01.09.2021 08:47
Общество 01.09.2021 08:47
В Волгограде «героические» улицы уходят под воду31.08.2021 17:57
Общество 31.08.2021 17:57
В Волгоградской области нашли десятки опасных детских площадок31.08.2021 16:26
Общество 31.08.2021 16:26
Прокурор Волгоградской области высадится на острове31.08.2021 15:40
Общество 31.08.2021 15:40
«Может рухнуть стена»: в Волгограде чиновники бросили жителей разваливающейся пятиэтажки на произвол судьбы31.08.2021 15:29
Общество 31.08.2021 15:29
Реклама