



Компания из Москвы «Эталон», которая проводит капремонт дома культуры в рабочем поселке Городище, включена в реестр недобросовестных поставщиков. В Волгоградском УФАС пояснили, что с соответствующим обращением в антимонопольный орган обратилось МБУК "Межпоселенческая клубная система", которое являлось заказчиком реконструкции. Было установлено, что ООО «Эталон» нарушило сроки и объемы выполнения работ по ремонту районного ДК в рамках национального проекта «Культура». Начальная цена контракта данной закупки составляла 9 254 378,10 руб. По результатам проведения аукциона контракт был заключен на сумму 7 634 861,95 руб.

При рассмотрении обращения ООО «Эталон» не представило объективных доказательств и не указало уважительных причин, не позволивших исполнить данный контракт в срок. По результатам рассмотрения УФАС принято решение о включении информации об ООО «Эталон» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Интересно, что ранее в августе 2021 года ООО «Эталон» уже было включено в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение другого контракта в рамках национального проекта «Наука».

Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал это решение: «Выполнение работ в рамках национальных проектов является социально значимым направлением в жизнедеятельности каждого населенного пункта и состоит на особом контроле у всех контрольно-надзорных органов, поэтому нарушение сроков выполнения данных работ в отсутствие веских уважительных причин является недопустимым и влечет за собой включение в реестр недобросовестных поставщиков».

Фото комитета культуры Волгоградской области.



