Скидка 50% на билеты в пригородные поезда для студентов и школьников Волгоградской области вводится с 1 сентября
Общество 01.09.2021 10:54 Новости компаний
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01.09.2021 10:54 Новости компаний
В новом учебном году студенты и школьники Волгоградской области смогут покупать билеты на пригородные поезда за полцены. Как сообщает ПривЖД, льготные условия будут действовать с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года включительно.
Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие право на льготу. Школьникам – справку с места учёбы с печатью, студентам – студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2021/2022 учебный год.
Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайтах пригородных компании АО «Саратовская ППК» (для жителей Саратовской области) и АО «Волгоградтранспригород» (для жителей Волгоградской и Астраханской областей)
В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.
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