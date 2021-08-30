В Волгоградской области за один месяц умерли от всего почти 4 тысячи человек





Росстат обнародовал новые данные о смертности в Волгоградской области за июль 2021 года. Так, только за один месяц лета в регионе скончались от разных причин 3883 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост смертности составил почти 9% (в июле 2020 года из жизни ушли 3566 человек). Между тем, по сравнению с июнем 2021 года в регионе произошел более серьезный рост смертности. Так, в первый месяц лета в Волгоградской области скончались 3145 человек. Это на 738 человек меньше, чем в июле. При этом рождаемость в июле в регионе снизилась. На свет появились 1730 детишек, тогда как за аналогичный период прошлого года было 1827 новорожденных. Естественная убыль населения составила, таким образом, 2153 человека.

Между тем, Росстат проанализировал и смертность от коронавируса в июле 2021 года. Так, с COVID—19 в ведомстве связывают уход из жизни 491 человека. При этом еще 219 человек умерли от осложнений, связанных с этим заболеванием.



