В Волгоградской области за один месяц умерли от всего почти 4 тысячи человек

Общество 30.08.2021 16:23
0
30.08.2021 16:23
Росстат обнародовал новые данные о смертности в Волгоградской области за июль 2021 года. Так, только за один месяц лета в регионе скончались от разных причин 3883 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост смертности составил почти 9% (в июле 2020 года из жизни ушли 3566 человек). Между тем, по сравнению с июнем 2021 года в регионе произошел более серьезный рост смертности. Так, в первый месяц лета в Волгоградской области скончались 3145 человек. Это на 738 человек меньше, чем в июле. При этом рождаемость в июле в регионе снизилась. На свет появились 1730 детишек, тогда как за аналогичный период прошлого года было 1827 новорожденных. Естественная убыль населения составила, таким образом, 2153 человека.
Между тем, Росстат проанализировал и смертность от коронавируса в июле 2021 года. Так, с COVID—19 в ведомстве связывают уход из жизни 491 человека. При этом еще 219 человек умерли от осложнений, связанных с этим заболеванием.
Реклама
Полицию Волжского возглавил борец с экстремизмом30.08.2021 17:41
Общество 30.08.2021 17:41
В Волгограде по просьбам пассажиров поменяли расписание пригородного поезда30.08.2021 17:13
Общество 30.08.2021 17:13
Престарелой жительнице Волгоградской области вернули незаконно снятую за чужой долг пенсию30.08.2021 16:55
Общество 30.08.2021 16:55
Сергей Лавров пригласил в МИД волгоградскую молодежь30.08.2021 15:38
Общество 30.08.2021 15:38
В Волжском квартиру пенсионерки обесточили из-за долга умершего супруга30.08.2021 15:15
Общество 30.08.2021 15:15
Это половина райцентра: количество жертв коронавируса в Волгоградской области стремительно растет30.08.2021 12:26
Общество 30.08.2021 12:26
Минобороны передало Волгоградской области 11 знамен времен войны30.08.2021 11:40
Общество 30.08.2021 11:40
Лавров прилетел в Волгоград: Герой России встретил Героя Труда30.08.2021 10:58
Общество 30.08.2021 10:58
Почти 1 миллион рублей штрафов собрали с любителей природы в Волгоградской области30.08.2021 10:21
Общество 30.08.2021 10:21
День города в Волгограде отпразднуют в онлайн и в офлайн форматах30.08.2021 10:11
Общество 30.08.2021 10:11
В Волгограде провалили программу по озеленению30.08.2021 08:54
Общество 30.08.2021 08:54
ВАИЖК: ставка от 5% «Семейной ипотеки» фиксируется на весь срок30.08.2021 08:50
Общество 30.08.2021 08:50
Росстат сравнил пенсии жителей Волгоградской области с регионами ЮФО29.08.2021 18:28
Общество 29.08.2021 18:28
В Волгоградской области стало меньше безмасочников29.08.2021 17:46
Общество 29.08.2021 17:46
Религиозную организацию ликвидировали за нарушения в Волгоградской области29.08.2021 16:45
Общество 29.08.2021 16:45
Реклама