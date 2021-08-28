В Волгоградской области вшей у населения стало в два раза меньше





Снижение заболеваемости педикулезом (вшивостью) в 2 раза отмечено в Волгоградской области за семь месяцев текущего года. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», озвучило сегодня территориальное управление Роспотребнадзора.

Педикулез (pediculosis, вшивость) - заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. К сожалению, педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина на подушке. Головным педикулезом особенно часто заражаются дети. Заражение происходит в результате непосредственного контакта «голова к голове» с человеком, у которого педикулез.

Чтобы не подхватить эту напасть врачи рекомендуют регулярно мыться и расчесывать волосы, чаще менять одежду и постельное белье, держать дом в чистоте.

Отметим, что в прошлом году также наблюдалось снижение заболеваемости педикулезом у жителей региона.



