Босс кальянной в Волгограде «надымил» на 50 тысяч рублей штрафа

Общество 27.08.2021 17:49
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27.08.2021 17:49
Ворошиловский районный суд вынес постановление о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей директору бара «Мята LOUNGE» в Волгограде. Заведение попалось на грубейшем нарушении антиковидных мер: когда в бар нагрянула комиссия с проверкой, здесь курили кальян.
На вопрос, почему в заведении столь вопиющим образом не соблюдают санитарно-эпидемиологические ограничения, чиновникам ответили: «Вот босс сидит, это его кальян». Все присутствовавшие в тот момент в кальянной были без масок, а бармен без перчаток готовил коктейль для посетителей, хотя здесь был якобы санитарный день. Позднее контролирующие органы нашли в интернете аккаунт «Мяты», где посетителей приглашали «подымить».
Факты нарушений межведомственная комиссия засняла на видео, которое позднее приложили к протоколу. Во время его составления юрист «Мяты» упорно не признавал вины и отрицал факт правонарушения. Аргумент был «железобетонным»: в заведении были только работники и брат директора с личным кальяном. Суд не счел это достаточным основанием для отмены наказания за нарушение антиковидных мер.
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