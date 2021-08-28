Общество

Сотрудников Волгоградской областной думы проверят у психиатра

Общество 28.08.2021 15:36
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28.08.2021 15:36


Аппарат Волгоградской областной думы объявил аукцион на оказание услуг по диспансеризации госслужащих. Начальная стоимость контракта – 441 тысяча рублей. За счет областного бюджета планируется протестировать здоровье чиновников, которые трудятся в аппарате регпарламента. Сто десять человек, работающих в ранге госслужащих, смогут посетить терапевта, невролога, хирурга, эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра и психиатра-нарколога. У чиновников возьмут анализы мочи, а также крови. Кровь проверят по десяти параметрам, в том числе на сахар, холестирин, билирубин. Также сотрудники аппарата областной думы пройдут ЭКГ, флюрографию  и обследование онкомаркерами. 

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