Помощник Путина протестировал новую дорогу через Волжскую ГЭС

Общество 26.08.2021 16:15
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26.08.2021 16:15
Помощник президента РФ Игорь Левитин назвал Волгоградскую область одним из самых развитых регионов по дорожной инфраструктуре. Он совместно с губернатором Андреем Бочаровым и членами комиссии Госсовета по транспорту проехал по улицам Волжского и отремонтированному мосту на Волжской ГЭС.
В число осмотренных улиц попал проспект Ленина, где сейчас завершается укладка нового асфальта в границах улиц Советская и Энгельса. Следующим этапом станет устройство тротуаров, установка светофоров и нанесение разметки. Проспект входит в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Прилегающую к дороге территорию ранее благоустроили по нацпроекту «Жильё и городская среда» – результат признали одним из лучших в России. Левитин, губернатор и другие участники совещания отклонились от маршрута, прошли по дворам Волжского и обсудили развитие придомовых территорий.
Помощник президента России проехал и по открытому накануне мосту на Волжской ГЭС. Несколько лет назад по предложению губернатора Бочарова объект вошел в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Комплексный ремонт проводился три года: подрядные организации восстановили 22 тысячи квадратных метров полотна и подмостовую часть. Благодаря организации реверсивного движения удалось на несколько месяцев раньше открыть проезд транспорта.
За семь лет в Волгоградской области построили и реконструировали больше 2,7 тысяч километров трасс. До конца 2021 года в регионе отремонтируют и проложат еще 700 километров магистралей. Со строительством обхода Волгограда и реализацией других проектов регион выйдет на новый уровень развития дорожной инфраструктуры, заявил по итогам поездки Игорь Левитин.
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