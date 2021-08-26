Общество

ДОМ.РФ: участие граждан в развитии городов доказало свою эффективность

Общество 26.08.2021 09:49
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26.08.2021 09:49

Вовлечение граждан в вопросы развития городской среды – необходимое и ключевое условие развития российских городов. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил на открытии Форума малых городов и исторических поселений в Нижнем Новгороде, проходящего в рамках форума «Среда для жизни».
Виталий Мутко напомнил, что конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, итоги которого подводятся на форуме, правительство запустило в 2018 году. «Мероприятие сразу вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований. И этот интерес не угасает – почти все малые города и поселения подали заявки. Это не может не радовать. Очень важно, что на местах появляются креативные идеи, но не менее важно, чтобы проекты-победители были реализованы, чтобы они понравились людям», - отметил он.
По словам генерального директора ДОМ.РФ, включение Форума малых городов и исторических поселений в программу «Среды для жизни» позволяет на одной площадке собрать еще больше предложений по теме благоустройства от граждан, экспертов в сфере урбанистки, молодых и опытных архитекторов.
«Мы стараемся делать все, чтобы профессиональные архитекторы получали заслуженное признание. При этом для нас крайне важно учитывать мнения граждан, интересоваться их позицией, но не для галочки. Все концепции развития и мастер-планы городов мы разрабатываем прежде всего в интересах жителей. Такой подход доказал свою эффективность, он действительно позволяет делать города удобными и современными, создавать не просто квадратные метры, а комфортную среду проживания», - сказал Виталий Мутко.
В ходе выступления он поздравил нижегородцев с юбилеем города. «Вы все видите, как меняется к лучшему это прекрасный исторический город. За этим стоит большая работа, в которой мы тоже поучаствовали проектом благоустройства территории нижегородской Стрелки. Желаю дальнейшего развития этому прекрасному городу», - заключил генеральный директор ДОМ.РФ.
Справочно:
Международный форум «Среда для жизни», в этом году приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода, ежегодно проводится ДОМ.РФ при поддержке Правительства России. Главная тема мероприятия в этом году – «Город и вода».
Фото предоставлено АО ДОМ.РФ

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