Скончался экс-председатель суда в Волгоградской области





Сегодня на 63-ем году жизни после продолжительной болезни скончался судья в почетной отставке Юрий Мелешкин. С 2016 по 2020 год он возглавлял Волжский городской суд Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов региона.

В почетной отставке Юрий Мелешкин находился с января 2020 года. Правосудию он посвятил более 25 лет своей жизни. С 1996 по 2000 годы работал судьей Ворошиловского районного суда Волгограда, с 2000 по 2009 годы - судьей Волгоградского областного суда. С сентября 2009 руководил Городищенским районным судом Волгоградской области.

В 2014 году президентом России за активное и плодотворное участие в работе Специальной квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской Федерации получил благодарственное письмо. Также Юрий Мелешкин награжден медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации "За безупречную службу".

Руководство Волгоградского областного суда, судьи и сотрудники аппарата выражают соболезнования семье Юрия Мелешкина.



