В Волгоградской области увеличилось количество разводов

Общество 22.08.2021 18:00
0
22.08.2021 18:00
В Волгоградской области за период с января по июнь 2021 года было заключено 4886 браков. Это больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было создано 3839 семей. Рост количества бракосочетаний составил 27,3%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата.
В то же время увеличилось и количество разводов. За шесть месяцев этого года в регионе расстались 4966 пар. За аналогичный период прошлого года развелись 3714 супругов. Рост количества разводов составил 33,7%.
Реклама
В Волгоградскую область вернется жара после ливня с ураганом22.08.2021 17:02
Общество 22.08.2021 17:02
В Волгограде судятся за остатки бизнес-империи экс-депутата Госдумы22.08.2021 16:25
Общество 22.08.2021 16:25
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшилась22.08.2021 11:48
Общество 22.08.2021 11:48
В Волгоградской области готовятся к ужесточению мер для обязательной вакцинации22.08.2021 09:27
Общество 22.08.2021 09:27
Жители попросили волгоградского губернатора достроить новую трассу через Волго-Ахтубинскую пойму21.08.2021 19:15
Общество 21.08.2021 19:15
«Люди были уверены в нас»: пожарный рассказал о спасении хутора в Волгоградской области21.08.2021 18:50
Общество 21.08.2021 18:50
Под Волгоградом дорожники насмешили жителей комической зеброй21.08.2021 14:28
Общество 21.08.2021 14:28
Театр юного зрителя в Волгограде отремонтируют за 93 млн рублей21.08.2021 13:11
Общество 21.08.2021 13:11
Новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 установлен в Волгоградской области21.08.2021 12:51
Общество 21.08.2021 12:51
В Волгоградской области врач скончался от коронавируса21.08.2021 12:07
Общество 21.08.2021 12:07
Службу крови модернизируют в Волгоградской области21.08.2021 11:51
Общество 21.08.2021 11:51
Волгоградский губернатор рассказал жителям о планах на будущее20.08.2021 22:20
Общество 20.08.2021 22:20
В Волгограде УК хочет замуровать инвалида-астматика в квартире с рухнувшим балконом20.08.2021 19:30
Общество 20.08.2021 19:30
Преступность в Волгоградской области ушла на «удаленку»20.08.2021 16:36
Общество 20.08.2021 16:36
Третью школу на 1000 мест построят в Волгограде20.08.2021 16:10
Общество 20.08.2021 16:10
Реклама