Общество

В Волгоградской области увеличилось количество разводов

Общество 22.08.2021 18:00
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22.08.2021 18:00


В Волгоградской области за период с января по июнь 2021 года было заключено 4886 браков. Это больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было создано 3839 семей. Рост количества бракосочетаний составил 27,3%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. 
В то же время увеличилось и количество разводов. За шесть месяцев этого года в регионе расстались 4966 пар. За аналогичный период прошлого года развелись 3714 супругов. Рост количества разводов составил 33,7%.

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