В Волгоградской области увеличилось количество разводов





В Волгоградской области за период с января по июнь 2021 года было заключено 4886 браков. Это больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было создано 3839 семей. Рост количества бракосочетаний составил 27,3%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата.

В то же время увеличилось и количество разводов. За шесть месяцев этого года в регионе расстались 4966 пар. За аналогичный период прошлого года развелись 3714 супругов. Рост количества разводов составил 33,7%.



