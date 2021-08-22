В Волгоградскую область вернется жара после ливня с ураганом





Завтра в Волгоградской области синоптики прогнозируют дожди и грозы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах пройдут сильные ливни и град. При грозах скорость ветра может достигать 27 метров в секунду. При этом в регионе жара временно отступит – температура воздуха в Волгограде не превысит 27 градусов.

Все последующие дни в регионе будет солнечно и сухо. Температура воздуха будет подниматься вплоть до пятницы – до 34 градусов. А в субботу в Волгоградской области вновь прогнозируют ливни с грозой.



