В Волгоградскую область вернется жара после ливня с ураганом

Общество 22.08.2021 17:02
0
22.08.2021 17:02
Завтра в Волгоградской области синоптики прогнозируют дожди и грозы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах пройдут сильные ливни и град. При грозах скорость ветра может достигать 27 метров в секунду. При этом в регионе жара временно отступит – температура воздуха в Волгограде не превысит 27 градусов.
Все последующие дни в регионе будет солнечно и сухо. Температура воздуха будет подниматься вплоть до пятницы – до 34 градусов. А в субботу в Волгоградской области вновь прогнозируют ливни с грозой.
Реклама
В Волгоградской области увеличилось количество разводов22.08.2021 18:00
Общество 22.08.2021 18:00
В Волгограде судятся за остатки бизнес-империи экс-депутата Госдумы22.08.2021 16:25
Общество 22.08.2021 16:25
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшилась22.08.2021 11:48
Общество 22.08.2021 11:48
В Волгоградской области готовятся к ужесточению мер для обязательной вакцинации22.08.2021 09:27
Общество 22.08.2021 09:27
Жители попросили волгоградского губернатора достроить новую трассу через Волго-Ахтубинскую пойму21.08.2021 19:15
Общество 21.08.2021 19:15
«Люди были уверены в нас»: пожарный рассказал о спасении хутора в Волгоградской области21.08.2021 18:50
Общество 21.08.2021 18:50
Под Волгоградом дорожники насмешили жителей комической зеброй21.08.2021 14:28
Общество 21.08.2021 14:28
Театр юного зрителя в Волгограде отремонтируют за 93 млн рублей21.08.2021 13:11
Общество 21.08.2021 13:11
Новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 установлен в Волгоградской области21.08.2021 12:51
Общество 21.08.2021 12:51
В Волгоградской области врач скончался от коронавируса21.08.2021 12:07
Общество 21.08.2021 12:07
Службу крови модернизируют в Волгоградской области21.08.2021 11:51
Общество 21.08.2021 11:51
Волгоградский губернатор рассказал жителям о планах на будущее20.08.2021 22:20
Общество 20.08.2021 22:20
В Волгограде УК хочет замуровать инвалида-астматика в квартире с рухнувшим балконом20.08.2021 19:30
Общество 20.08.2021 19:30
Преступность в Волгоградской области ушла на «удаленку»20.08.2021 16:36
Общество 20.08.2021 16:36
Третью школу на 1000 мест построят в Волгограде20.08.2021 16:10
Общество 20.08.2021 16:10
Реклама