Третью школу на 1000 мест построят в Волгограде





Администрация Волгограда объявила аукцион на строительство третьей в городе школы на 1000 мест по типовому проекту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, новое учебное заведение возведут в Ворошиловском районе на улице Кузнецкой между домами №26 и №30. Начальная цена контракта – 829,5 млн рублей.

В пресс-службе мэрии пояснили, что в школе предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы, библиотека, лингафонные кабинеты, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, мастерские и лаборатории, пищеблок. Учебное заведение адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья, во дворе будут обустроены спортивный городок с площадками, стадионом, беговыми дорожками.

Напомним, первую школу на 1000 мест построили и сдали в Советском районе в «Родниковой долине», вторая строится в Красноармейском районе – ее введут в эксплуатацию в следующем году. Еще одна школа на 800 мест распахнула свои двери для учеников в Кировском районе. Власти готовят документацию для строительства еще трех школ: на 1000 мест на улице Шекснинской в Дзержинском районе, на 1224 места – в Советском и Дзержинском районах. Всего с 2014 года в Волгоградской области построены пять школ, построены или реконструированы 67 детсадов.