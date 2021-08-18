В Урюпинске бешеная кошка поцарапала детей





Напомним, с начала 2021 года в Волгоградской области официально зарегистрировано около пятидесяти случаев заражения бешенством диких и домашних животных. В регионе уже три человека умерли от этой страшной инфекции, среди них – ребенок. Все они слишком поздно обратились за медицинской помощью и помочь им было уже невозможно.



В Урюпинске Волгоградской области объявлен карантин по бешенству. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области, в одном из домовладений на улице Кирова домашняя кошка неожиданно начала вести себя агрессивно, поцарапав детей. Родители обратились к врачу. Лабораторные исследования подтвердили страшное – животное оказалось зараженным бешенством. В облздраве пояснили, что дети вакцинированы, они находятся под наблюдением врачей. Специалистами выполнен весь комплекс необходимых профилактических мероприятий в связи с выявлением очага опасной инфекции. В настоящий момент на территории городского округа все домашние и сельскохозяйственные животные получают прививки от бешенства. Ветеринары еще раз подчеркивают важность информирования о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных для предотвращения распространения заболевания бешенством.