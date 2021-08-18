В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших коронавирусом

Общество 18.08.2021 12:06
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18.08.2021 12:06
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлены еще 338 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Это – самое большое количество новых случаев коронавируса по итогам суточной статистики в регионе. Также вновь пополнился печальный список жертв инфекции – умерли еще 16 человек. Всего в регионе уже 2092 человека скончались от СOVID-19.
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