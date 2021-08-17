День «ЕвроХима» в Котельниково пройдет онлайн

Общество 17.08.2021 11:52 Новости компаний
0
17.08.2021 11:52 Новости компаний
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате новый рекорд – количество вакцинированных подходит к 85% от всего числа сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия», а в общем число сотрудников с антителами превышает 90%.
Такая динамика дает предприятию все основания ставить перед собой еще более амбициозную цель – довести количество вакцинированных до 100%.
Сейчас Гремячинскийгорно-обогатительный комбинат готовится отметить 20-юю годовщину со дня образования компании «ЕвроХим» и 15-й День рождения «ЕвроХим-ВолгаКалия».
Несмотря на достигнутый на предприятии коллективный иммунитет, праздника в честь юбилея компании в этом году не будет. В соответствии с эпидемической обстановкой и постановлениями губернатора Волгоградской области на Гремячинском комбинате, как и во всем регионе, действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей.
Поэтому в честь юбилея на промплощадке ГОКа пройдет лишь церемония награждения сотрудников с участием ограниченного количества человек и при полном соблюдении противоэпидемических правил.
Вопреки пандемии и вызванному эпидемией особому режиму работы сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» добились отличных успехов в реализации проекта. Компания высоко ценит трудолюбие, профессионализм и упорство коллектива. Поэтому в честь юбилея награды получат порядка 70 сотрудников комбината.
Заслуги коллектива «ЕвроХим-ВолгаКалия» заметны даже на федеральном уровне – достижения некоторых сотрудников отмечены наградами Министерства промышленности и торговли и Министерства энергетики РФ.
По традиции в предпоследнюю пятницу августа в городе Котельниково проходят большие праздники в честь Дня «ЕвроХима» и Дня шахтера.
В этом, как и в 2020-м году, празднование Дня компании пройдет онлайн. В день «ЕвроХима» 20 августа на канале «ЕвроХим-ВолгаКалия» в YouTube выйдет видеопоздравление, адресованное сотрудникам предприятия и всем котельниковцам.
Реклама
Смотрите, кто еще: общественную палату Волгоградской области доукомплектовали старыми-новыми кадрами17.08.2021 13:25
Общество 17.08.2021 13:25
Поликлиники Волгоградской области переводят на круглосуточный режим работы17.08.2021 13:04
Общество 17.08.2021 13:04
Количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области за три месяца выросло втрое17.08.2021 12:10
Общество 17.08.2021 12:10
Скончался настоятель Свято-Никольского храма в Волгограде17.08.2021 11:40
Общество 17.08.2021 11:40
Прожиточный минимум для детей в Волгоградской области отстал от жизни17.08.2021 09:35
Общество 17.08.2021 09:35
Еще один город Волгоградской области затопило ливнем17.08.2021 08:34
Общество 17.08.2021 08:34
«Это издевательство»: в Волгограде инвалиды и старики оказались заложниками девятиэтажки без лифтов16.08.2021 19:56
Общество 16.08.2021 19:56
Экскурсия по затопленному городу: житель Калача-на-Дону снял на видео последствия ливня16.08.2021 18:27
Общество 16.08.2021 18:27
Приставы арестовали у волгоградки машину с документами на операцию 10-летнему сыну16.08.2021 18:06
Общество 16.08.2021 18:06
В Волгоградской области ожидаются температурные скачки16.08.2021 17:29
Общество 16.08.2021 17:29
Туризм, супермаркеты и сервисы знакомств наращивают онлайн-продажи, в офлайн возвращается покупка обуви16.08.2021 16:16
Общество 16.08.2021 16:16
В детсаду под Волгоградом закрылись две группы из-за коронавируса16.08.2021 16:08
Общество 16.08.2021 16:08
Из-за АЧС в Волгоградской области отстреливают диких кабанов16.08.2021 14:24
Общество 16.08.2021 14:24
Улицы Калача-на-Дону вновь затопило после ливня с грозой в Волгоградской области16.08.2021 14:12
Общество 16.08.2021 14:12
Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусом16.08.2021 12:58
Общество 16.08.2021 12:58
Реклама