Общество

День «ЕвроХима» в Котельниково пройдет онлайн

Общество 17.08.2021 11:52 Новости компаний
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17.08.2021 11:52 Новости компаний


На Гремячинском горно-обогатительном комбинате новый рекорд – количество вакцинированных подходит к 85% от всего числа сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия», а в общем число сотрудников с антителами превышает 90%. 
Такая динамика дает предприятию все основания ставить перед собой еще более амбициозную цель – довести количество вакцинированных до 100%.
Сейчас Гремячинскийгорно-обогатительный комбинат готовится отметить 20-юю годовщину со дня образования компании «ЕвроХим» и 15-й День рождения «ЕвроХим-ВолгаКалия». 
Несмотря на достигнутый на предприятии коллективный иммунитет, праздника в честь юбилея компании в этом году не будет. В соответствии с эпидемической обстановкой и постановлениями губернатора Волгоградской области на Гремячинском комбинате, как и во всем регионе, действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей.
Поэтому в честь юбилея на промплощадке ГОКа пройдет лишь церемония награждения сотрудников с участием ограниченного количества человек и при  полном соблюдении противоэпидемических правил.
Вопреки пандемии и вызванному эпидемией особому режиму работы сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» добились отличных успехов в реализации проекта. Компания высоко ценит трудолюбие, профессионализм и упорство коллектива. Поэтому в честь юбилея награды получат порядка 70 сотрудников комбината. 
Заслуги коллектива «ЕвроХим-ВолгаКалия» заметны даже на федеральном уровне – достижения некоторых сотрудников отмечены наградами Министерства промышленности и торговли и Министерства энергетики РФ. 
По традиции в предпоследнюю пятницу августа в городе Котельниково проходят большие праздники в честь Дня «ЕвроХима» и Дня шахтера. 
В этом, как и в 2020-м году, празднование Дня компании пройдет онлайн. В день «ЕвроХима» 20 августа на канале «ЕвроХим-ВолгаКалия» в YouTube выйдет видеопоздравление, адресованное сотрудникам предприятия и всем котельниковцам. 

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