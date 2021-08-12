В Волгоградской области мобилизуют фермеров для борьбы с пожарами

Общество 12.08.2021 11:20
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12.08.2021 11:20
Дополнительные меры будут приняты в Волгоградской области в связи с осложнением пожароопасной обстановки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, этот вопрос стал темой сегодняшнего оперативного совещания у губернатора Андрея Бочарова. Так, профильным службам и органам местного самоуправления поручено сохранять высокую готовность сил и средств региональной системы ЧС не только для тушения пожаров на территориях со сложной пожароопасной обстановкой, но и быть в готовности к оперативной передислокации в случае осложнения ситуации на отдельных территориях. На местах уточнят расчет сил и средств в случае возникновения подобной ситуации с учетом возможностей фермерских хозяйств, предприятий и организаций. Будет также активизирован контроль за неукоснительным соблюдением мер и правил пожарной безопасности на территории муниципальных образований Волгоградской области, предусмотренных особым противопожарным режимом.
Напомним, из-за сухой и ветреной погоды в регионе возросло количество возгораний в лесах и в степях. Накануне пожарным и добровольцам удалось отстоять хутор Каменночерновский Даниловского района от огня. Однако ситуация в регионе остается напряженной. Ранее пожар бушевал около хутора Большой Михайловского городского округа. Помогали в тушении огня в том числе фермеры ТОС "Большовское".
Фото Анастасии Кашулиной "Даниловские вести".
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