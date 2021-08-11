Цены на капусту в Волгоградской области уходят в отрыв





Капуста в Волгоградской области подорожала за прошедшую неделю почти на 6%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, теперь килограмм этого овоща стоит в среднем 35,33 рубля. При этом остальные компоненты, входящие в состав так называемого борщевого набора, подешевели. Так, цены на морковь упали почти на 23% (51,44 рубля за кг), на картофель – на 6% (33,14 рубля за кг). Также упали в цене помидоры – до 57,34 рубля за кг (снижение составило около 7%).



