Цены на капусту в Волгоградской области уходят в отрыв

Общество 11.08.2021 14:46
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11.08.2021 14:46
Капуста в Волгоградской области подорожала за прошедшую неделю почти на 6%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, теперь килограмм этого овоща стоит в среднем 35,33 рубля. При этом остальные компоненты, входящие в состав так называемого борщевого набора, подешевели. Так, цены на морковь упали почти на 23% (51,44 рубля за кг), на картофель – на 6% (33,14 рубля за кг). Также упали в цене помидоры – до 57,34 рубля за кг (снижение составило около 7%).
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