Общество

В Волгоградской области подвели итоги роста цен на все

Общество 09.08.2021 18:44
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09.08.2021 18:44


В Волгоградской области индекс потребительских цен на товары и услуги за полгода вырос на 4,46%. Как сообщили в Волгоградстате, больше всего подорожали продукты – рост в июле этого года составил 5,7% по сравнению с декабрем прошлого года. Непродовольственные товары поднялись в цене на 4,12%. А услуги – на 2,75%.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о резком подорожании некоторых товаров, стройматериалов и бензина. 

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