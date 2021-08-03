Атмосферная засуха в Волгоградской области сменится штормом





Сильная жара в Волгоградской области сменится штормом, который ожидается в регионе завтра, 4 августа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз Гидрометцентра РФ, на смену 43-градусной жаре, которая прогнозируется сегодня, придет сильный дождь, гроза, град и ветер порывами до 20-25 м/с.

В настоящее время местами в южных районах Волгоградской области наблюдается атмосферная засуха, которая негативно сказывается на посевах поздних яровых и пропашных культур.



