Атмосферная засуха в Волгоградской области сменится штормом

Общество 03.08.2021 15:36
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03.08.2021 15:36
Сильная жара в Волгоградской области сменится штормом, который ожидается в регионе завтра, 4 августа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз Гидрометцентра РФ, на смену 43-градусной жаре, которая прогнозируется сегодня, придет сильный дождь, гроза, град и ветер порывами до 20-25 м/с.
В настоящее время местами в южных районах Волгоградской области наблюдается атмосферная засуха, которая негативно сказывается на посевах поздних яровых и пропашных культур.
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