Общество 03.08.2021 18:03
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03.08.2021 18:03
Нехватку лекарств для лечения коронавирусной инфекции ощутили на себе пациенты "красной зоны" в Городищенской ЦРБ в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня жительница рабочего поселка Городище Екатерина, ее 60-летную маму в субботу госпитализировали в больницу с пневмонией и положительным тестом на COVID-19. "Субботу и воскресенье маме кололи уколы - препараты для разжижения крови и гормоны. В понедельник врач сообщил, что лекарства закончились. До обеда никакого лечения не было. Таблетки выдали только во второй половине дня и все. Это все лечение! Маме стало хуже, у нее упала сатурация и сегодня ей дали кислород", - рассказала собеседница агентства. Она утверждает, что пациенты, у кого есть силы, фактически "выпрашивают" лечение у врачей. Помимо нехватки лекарств, ее мама жалуется на невыносимую жару в палатах.
В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали ситуацию с обеспечением лекарствами инфекционных больниц.
"Партии препаратов поступают еженедельно. Они предназначены для пациентов стационаров, заболевание которых проходит в тяжелой форме, а также тем, у кого диагностирован цитокиновый шторм. Такие препараты вводятся только в условиях стационара специалистами. Кроме того, пациентам дают и таблетированные аналоги в соответствии с временными рекомендациями и утвержденными врачами схемами лечения", - сообщили "Высоте 102" в облкомздраве.
В ведомстве также отметили, что сотрудники комитета здравоохранения в ежедневном режиме проводят мониторинг поставок препаратов в регион и распределения их по медучреждениям.
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