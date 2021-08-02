Фонд капремонта Волгоградской области благоустроят за счет бюджета





Более 37 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на проектирование и капитальный ремонт административного здания, расположенного на улице Козловская, 32а в Ворошиловском района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется провести ремонтные работы на всех пяти этажах здания. Так, будут отреставрированы главный и запасной входы, выполнен ремонт санузлов, коридоров и лестниц, а также служебных помещений. В здании заменят двери, установят навесные потолки, уложат плитку и линолеум, наклеят обои, выровняют стены, проведут новые трубы в подвале и т.д. Также будут отремонтированы старые сплит-системы и установлено новое оборудование. Аукцион на поиск подрядчика объявило ГКУ «Управление капитального строительства».

В здании на ул. Козловская, 32а располагаются ряд организаций, в частности, на первом этаже - УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области», на втором - аппарат уполномоченного по правам ребенка и офисы других учреждений.



