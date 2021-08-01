Роспотребнадзор выясняет причины недомогания детей в волгоградском «Орленке»





Шестерых детей из волгоградского «Орленка» были вынуждены покинуть лагерь из-за недомогания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, причины случившегося выясняют специалисты территориального управления Роспотребнадзора.

На данный момент известно, что 29 июля в лагере, где отдыхает почти 400 детей, у 6 человек было выявлено недомогание, схожее с проявлением ротавирусной инфекции (тошнота, рвота). Все они сразу были изолированы в специальном помещении медицинского пункта лагеря. Родителей оперативно проинформировали о случившемся, в соответствии с санитарными правилами они забрали детей из лагеря.

«Информация о произошедшем передана в Роспотребнадзор, руководство лагеря оказывает полное содействие в проведении проверки. Также руководство лагеря находится в постоянном контакте с родителями всех шестерых детей – у всех самочувствие постепенно нормализуется», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Лагерь не прекращал свою работу. Отдых остальных детей проходит в обычном режиме. Руководство и медицинский персонал осуществляют постоянный мониторинг самочувствия отдыхающих.



