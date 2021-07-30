Продукцию магазина "Чай.Кофе.Табак" арестовали в Волгограде

Общество 30.07.2021 09:44
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30.07.2021 09:44
Сотрудники Астраханской таможни совместно с Роспотребнадзором арестовали всю табачную продукцию в магазине "Чай.Кофе.Табак" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, в ходе проверки выявлены сигареты с фильтром производства республики Беларусь без обязательной маркировки (без акцизных марок). Магазин оформлен на ИП Бекиров И.И.
Табачная продукция в количестве 502 единицы на общую сумму 27610 рублей арестована. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело, которое направлено на рассмотрение в суд.
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