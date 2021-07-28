Волгоградцы замерли в ожидании шокирующих счетов за электроэнергию





Изнуряющая жара, от которой весь июль страдали жители Волгоградской области, обернется серьезными счетами за потребленную электроэнергию из-за почти круглосуточной работы кондиционеров. «В нашей квартире четыре сплит-системы, все они работали весь месяц почти без перерыва. По-другому было просто нельзя – от жары страдали и члены семьи, и домашние животные. Мы уже посчитали и прослезились – за электричество придется заплатить тысяч пять вместо одной тысячи, как выходило в среднем», - поделился с ИА «Высота 102» Александр, проживающий в одной из многоэтажек на Тулака.

В пресс-службе компании «Россети Юг»-«Волгоградэнерго» подтвердили, что пик потребления электроэнергии в летний период на территории ответственности «Россети Юг» (Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Калмыкия) пришелся на вторую половину июля. Максимальное потребление зафиксировано 19 июля 2021 года в сетях волгоградского филиала компании - 2470 МВт. Это на 137 МВт больше максимума, достигнутого 7 июля 2020 года.

Самым энергоемким июль выдался не только в Волгоградском регионе. Пик потребления электроэнергии в Ростовской области был зафиксирован 21 июля (2450 МВт) - это на 254 МВт больше максимума, достигнутого 6 июля 2020 года. В Астраханской области пиковые значения 722 МВт были отмечены 21 июля текущего года.

По оперативным данным Системного оператора Единой энергетической системы («СО ЕЭС») на территории Юга России только на прошлой неделе в третий раз зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности. Это обусловлено установившейся в регионе аномально жаркой погодой. Ранее в ЕЭС России исторические максимумы в масштабах объединенных энергосистем фиксировались только зимой. Превышение этих показателей летом стало уникальной особенностью текущего года, пояснили в компании.

Между тем, управляющие компании уже приступили к контрольному снятию показаний общедомовых счетчиков, чтобы не допустить передачи заниженных цифр некоторыми собственниками. Напомним, с 1 июля рост стоимости тарифов на электроэнергию в Волгоградской области составил 4,75%.

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