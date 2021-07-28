Общество

Волгоградским главврачам выпишут солидные премии за исполнение плана по вакцинации

Общество 28.07.2021 10:16
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28.07.2021 10:16


Единовременные премии в размере 50 тысяч рублей получат главные врачи медицинских организаций Волгоградской области за выполнение целевых показателей по вакцинации населения. Как сообщает ИА "Высота 102", размер вознаграждения медработникам, участвующим в стимулировании граждан на прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, определен постановлением администрации Волгоградской области.
Дополнительная единовременная премия помимо главврачей будет выплачиваться и другим медицинским работникам  в размере 300% от должностного оклада. Главное условие - выполнение целевых показателей по вакцинации в учреждениях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области. Так, согласно документу, до 1 сентября текущего года первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной должны быть привиты 90% взрослого населения, достигшего возраста 60 лет, прикрепленного к медицинским организациям. А также 60% от всего прикрепленного к медицинской организации взрослого населения. 
Перечень должностей медицинских работников, которые участвуют в стимулировании граждан на прохождение вакцинации от коронавируса, утверждается локальным нормативным актом медицинской организации.
Напомним, 27 июля главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников, осуществляющих деятельность в 14 сферах. Действие постановления распространяется на сотрудников органов власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и на студентов ссузов и вузов старше 18 лет. 

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