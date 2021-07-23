Общество 23.07.2021 13:10
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23.07.2021 13:10
Высокой остается суточная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, так, по данным на 23 июля, в регионе зафиксировано 316 новых случаев заражения инфекцией. Накануне таких случаев было 314, двумя днями раньше в регионе их было 317 и 315. Также за минувшие сутки в Волгоградской области еще 11 человек скончались от COVID-19. Всего в регионе уже 1707 человек умерли от коронавируса.
Ранее власти Волгоградской области заявляли о намерении при ухудшении эпидемиологической ситуации увеличить количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией до 8 тысяч. В настоящее время уже в 25 медучреждениях оказывают помощь таким больным и коечный фонд постоянно увеличивается. Так, планируется переоборудовать под ковидный госпиталь еще одну больницу №12 в Волгограде.
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