



Полис ОМС доставили в многодетную семью из Краснослободска, где родился младенец с необычным именем Люциан.

Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, сотрудники компании продолжают доставлять некоторым категориям граждан страховые полисы на дом. Речь идет о пожилых жителях старше 65 лет и семьях с новорожденными.

Полис ОМС был вручен отцу Люциана Павлу. Родителям рассказали о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, а также о вакцинации детей раннего возраста. В случае возникновения вопросов сотрудница страховой компании рекомендовала обращаться к страховым представителям филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области по телефону контакт-центра: 8 (8442) 55-01-65.

Напомним, в семье супругов Павла и Марии родился мальчик, которого они сначала хотели назвать Люцифером. Однако в ЗАГСе малыша зарегистрировали под именем Люциан. Мама новорожденного объяснила, что родные негативно отнеслись к их выбору нестандартного имени для мальчика. Не одобрили имя Люцифер и в православном храме, где они хотели крестить мальчика.