Общество

Младенцу Люциану из Волгоградской области привезли страховой полис домой

Общество 23.07.2021 09:41
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23.07.2021 09:41


Полис ОМС доставили в многодетную семью из Краснослободска, где родился младенец с необычным именем Люциан. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, сотрудники компании продолжают доставлять некоторым категориям граждан страховые полисы на дом. Речь идет о пожилых жителях старше 65 лет и семьях с новорожденными. 
Полис ОМС был вручен отцу Люциана Павлу. Родителям  рассказали о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, а также о вакцинации детей раннего возраста. В случае возникновения вопросов сотрудница страховой компании рекомендовала обращаться к страховым представителям филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области по телефону контакт-центра: 8 (8442) 55-01-65.
Напомним, в семье супругов Павла и Марии родился мальчик, которого они сначала хотели назвать Люцифером. Однако в ЗАГСе малыша зарегистрировали под именем Люциан. Мама новорожденного объяснила, что родные негативно отнеслись к их выбору нестандартного имени для мальчика. Не одобрили имя Люцифер и в православном храме, где они хотели крестить мальчика. 
Тем не менее,  дома его зовут именем, данным при рождении, в том числе два брата и сестренка.  «Мы ведь перебрали тысячи имен и именно на этом варианте сошлись. Люцифер несет свет, он любимый ангел Бога. Будем считать, что Люцифер получил отсрочку до 14 лет — если он захочет, то сможет сам пойти и сменить имя на то, что было дано ему при рождении», - рассказывала мама мальчика.

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