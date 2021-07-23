Общество 23.07.2021 09:41
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23.07.2021 09:41
Полис ОМС доставили в многодетную семью из Краснослободска, где родился младенец с необычным именем Люциан.
Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, сотрудники компании продолжают доставлять некоторым категориям граждан страховые полисы на дом. Речь идет о пожилых жителях старше 65 лет и семьях с новорожденными.
Полис ОМС был вручен отцу Люциана Павлу. Родителям рассказали о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, а также о вакцинации детей раннего возраста. В случае возникновения вопросов сотрудница страховой компании рекомендовала обращаться к страховым представителям филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области по телефону контакт-центра: 8 (8442) 55-01-65.
Напомним, в семье супругов Павла и Марии родился мальчик, которого они сначала хотели назвать Люцифером. Однако в ЗАГСе малыша зарегистрировали под именем Люциан. Мама новорожденного объяснила, что родные негативно отнеслись к их выбору нестандартного имени для мальчика. Не одобрили имя Люцифер и в православном храме, где они хотели крестить мальчика.
Тем не менее, дома его зовут именем, данным при рождении, в том числе два брата и сестренка. «Мы ведь перебрали тысячи имен и именно на этом варианте сошлись. Люцифер несет свет, он любимый ангел Бога. Будем считать, что Люцифер получил отсрочку до 14 лет — если он захочет, то сможет сам пойти и сменить имя на то, что было дано ему при рождении», - рассказывала мама мальчика.
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