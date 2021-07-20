Жители Волгоградской области завалили жалобами Роспотребнадзор

Общество 20.07.2021 17:49
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20.07.2021 17:49
Более 4,2 тысяч жалоб в Роспотребнадзор написали жители Волгоградской области за шесть месяцев 2021 года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление контролирующего органа. В среднем ежедневно специалисты Роспотребнадзора разбирали по 32 обращения от волгоградцев, при этом в первом полугодии 2020 года жалоб было еще больше – 34 письма ежедневно.
В сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей региона больше всего беспокоили неудовлетворительные условия проживания – почти 42% от общего числа жалоб. В меньшей мере волгоградцы склонны жаловаться на санитарное состояние территории (14,5%) и эксплуатацию помещений, зданий и оборудования (7%). Обращения в связи с качеством продуктов питания составили 5,9% от всех писем.
В сфере нарушения прав потребителей большинство жителей Волгоградской области жалуются на проблемы в розничной торговле (44,4% от общего числа обращений). Кроме того, граждан не устраивают бытовое обслуживание (8% жалоб), услуги в сфере ЖКХ (7%), услуги связи (6,7%), транспортные (5,6%) и медицинские услуги (3,8%). Особняком стоят жалобы на деятельность на финансовом рынке – эти обращения составляют 14,6% от общего числа.
В большинстве случаев граждане получили в ответ разъяснения от Роспотребнадзора, а 5,4% обращений стали основанием для проведения проверок и административных расследований.
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