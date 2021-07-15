Общество 15.07.2021 13:17
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15.07.2021 13:17
Урюпинский городской суд наложил 15-тысячный штраф на 21-летнего местного жителя за игнорирование требований Роспотребнадзора о предоставлении результатов ПЦР-теста после возвращения из-за границы. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, житель Урюпинска признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).
Судом установлено, что молодой человек в октябре 2020 года прибыл самолетом из Армении и не разместил на сайте Госуслуг информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, пройти лабораторное исследование он должен был в течение трех календарных дней со дня прибытия.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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