Дополнительные пункты вакцинации откроются в Волгоградской области

Общество 12.07.2021 11:16
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12.07.2021 11:16
В течение недели на базе интерактивного музея «Россия — моя история» развернется центр вакцинирования против COVID-19 без предварительной записи. Об этом заявил сегодня на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, ранее в музее открылся пункт вакцинации, который теперь будет расширен.
Глава региона также поручил представить ему предложения по открытию дополнительных прививочных пунктов в муниципалитетах Волгоградской области. К настоящему времени в регионе от коронавируса привились более 500 тысяч человек, вакцина поступает по графику Минздрава России.
По данным властей, ситуация с распространением коронавируса в Волгоградской области напряженная: растет число заболевших и госпитализированных, в том числе пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, увеличивается число тяжелых случаев течения болезни. Значительн больше стало амбулаторных пациентов, которые болеют дома и получают помощь в поликлиниках.
«Обращаю внимание, что необходимо неукоснительно соблюдать все профилактические и ограничительные меры, рекомендованные главным санитарным врачом и оперативным штабом Волгоградской области, и продолжить обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех противоэпидемических мер и правил», — подчеркнул на оперативном совещании Андрей Бочаров. Губернатор поручил оперштабу до конца текущей недели представить дополнительные меры профилактики распространения коронавируса, направленные в том числе на обеспечение безопасной работы предприятий и организаций.
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