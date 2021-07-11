В Волгоградской области похолодает до +14 градусов

Общество 11.07.2021 17:17
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11.07.2021 17:17
Похолодание до +14 градусов прогнозируют синоптики ночью 12 июля в отдельных районах Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. Днем воздух в регионе прогреется до стабильных +28…+33 градусов, в областном центре столбик термометра поднимется до +32 градусов.
На территории области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. При грозах порывы северо-восточного ветра могут достигать 15-18 м/с. В Руднянском, Жирновском и в южных районах Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
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