В Волгоградской области похолодает до +14 градусов





Похолодание до +14 градусов прогнозируют синоптики ночью 12 июля в отдельных районах Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. Днем воздух в регионе прогреется до стабильных +28…+33 градусов, в областном центре столбик термометра поднимется до +32 градусов.

На территории области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. При грозах порывы северо-восточного ветра могут достигать 15-18 м/с. В Руднянском, Жирновском и в южных районах Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.