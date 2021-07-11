В Волжском подросток утонул после прыжка с моста на острове Зеленом





Тело 14-летнего подростка подняли водолазы из реки Ахтуба возле моста на острове Зеленом в Волжском. Трагедия произошла в субботу, 10 июля, около полудня, утонувшего мальчика нашли только вечером спустя несколько часов, сообщает ИА «Высота 102».

По словам очевидцев, в погоне за острыми ощущениями подросток спрыгнул с моста в реку и не выплыл. Вероятнее всего, мальчик попал в водоворот, который образуется при сбросе воды через шлюзы на Волжской ГЭС. Информация о происшествии уточняется в правоохранительных органах.

Подобные случаи происходят на острове Зеленом каждый год. Несколько лет назад на мосту установили высокое ограждение, но люди продолжают перелезать через него и прыгать в реку.