Работа есть?: волгоградцев расспросят о ситуации на рынке труда





Опрос населения о текущей ситуации на рынке труда проведут сотрудники Волгоградстата. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, исследование пройдет с 12 по 18 июля с целью получения информации от граждан о наличии работы в регионе, видах занятости, уровне безработицы, трудностях, связанных с поиском работы и трудоустройством.

Всего в обследовании участвует около 32 тысяч домашних хозяйств или около 77 тысяч человек в возрасте от 15 лет и старше, проживающих во всех регионах России. Их отберут случайным образом. В Волгоградской области опросят 1120 человек в возрасте от 15 лет и старше.

Подготовлены анкеты, утвержденные приказом Росстата. Гражданам гарантируют неразглашение полученной от населения информации. Она будет храниться с соблюдением режима конфиденциальности и использоваться исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде.

По данным Росстата, уровень безработицы в Волгоградской области в апреле 2021 года составил 5,4%. В регионе на эту отчетную дату не имели работы 67,1 тысячи человек. Отмечалось, что в марте этого года уровень безработицы был чуть выше – 5,5%. Тогда безработными считались 68,3 тысячи человек.



