Транспорт и продукты проверили в Волгограде на коронавирус

Общество 10.07.2021 09:20
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10.07.2021 09:20
Мониторинг на объектах окружающей среды с целью обнаружения возбудителей коронавирусной инфекции проводят сотрудники Роспотребнадзора в Волгоградской области. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила в областной думе главный санитарный врач региона Ольга Зубарева. По ее словам, в общественном транспорте, лабораториях, медицинских организациях берутся смывы, в том числе с продуктов. Уже исследовано свыше 12,5 тысячи проб. «Вирус не обнаружен в окружающей среде», - сообщила Зубарева депутатам.
Специалисты отмечают, что преимущественно вирус SARS-CoV-2 распространяется в микроскопических частицах жидкости, выделяемых больным человеком во время кашля, чихания, разговора, пения или тяжелого дыхания и попадает на слизистые носа, рта, либо глаз другого человека. Также вирус может также распространяться контактно-бытовым путем, когда частицы с вирусом, находящиеся на поверхностях или предметах, через руки попадают на слизистые респираторного тракта.
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