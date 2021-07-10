Транспорт и продукты проверили в Волгограде на коронавирус





Мониторинг на объектах окружающей среды с целью обнаружения возбудителей коронавирусной инфекции проводят сотрудники Роспотребнадзора в Волгоградской области. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила в областной думе главный санитарный врач региона Ольга Зубарева. По ее словам, в общественном транспорте, лабораториях, медицинских организациях берутся смывы, в том числе с продуктов. Уже исследовано свыше 12,5 тысячи проб. «Вирус не обнаружен в окружающей среде», - сообщила Зубарева депутатам.

Специалисты отмечают, что преимущественно вирус SARS-CoV-2 распространяется в микроскопических частицах жидкости, выделяемых больным человеком во время кашля, чихания, разговора, пения или тяжелого дыхания и попадает на слизистые носа, рта, либо глаз другого человека. Также вирус может также распространяться контактно-бытовым путем, когда частицы с вирусом, находящиеся на поверхностях или предметах, через руки попадают на слизистые респираторного тракта.



