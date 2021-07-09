Общество

Первая в Волжском библиотека нового поколения с VR-очками откроется в сентябре

Общество 09.07.2021 11:46
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09.07.2021 11:46


В Волжском завершается подготовка к открытию первой в городе модельной библиотеки, оснащенной компьютерами, проекторами, экранами, телевизорами и очками виртуальной реальности. Современное библиотечное пространство на базе филиала №16 на проспекте Ленина, 71 начнет работать в сентябре, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского.
Модернизацию начали в феврале текущего года в рамках нацпроекта «Культура». За полгода в старейшей библиотеке Волжского сделали современный ремонт, работа с читателями на этот период не останавливалась. Теперь, по словам заведующей Галины Романовой, это не просто «книжкин дом», а многофункциональное и мобильное библиотечное пространство, модель библиотеки нового поколения. У посетителей будет возможность проводить здесь лекции, общаться в группах по интересам и проводить мозговые штурмы — такая библиотека будет отвечать запросам людей разных возрастов и потребностей.

После ремонта библиотеку можно узнать разве что по панно «Источник знаний», которое знакомо нескольким поколениям волжан. «Получилось особое пространство для взаимодействия с читателем. Особый мир. Из обычного пыльного книгохранилища библиотека трансформировалась в функциональный арт-объект с функциями мультимедийной зоны для обучения, работы, общения и возможности побыть наедине с шедеврами литературы. Самое главное, что старые добрые бумажные книги обретают новую жизнь, новых молодых читателей. Виртуальная реальность сочетается с базовыми ценностями предыдущих поколений», — прокомментировал председатель комиссии Волгоградской облдумы по вопросам реализации нацпроектов Олег Савченко во время визита в будущую библиотеку.
Аналогичные модельные библиотеки по нацпроекту «Культура» откроются также в Октябрьском и Палласовском районах.

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