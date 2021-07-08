Общество

Волгоградские депутаты соберутся на экстренное заседание из-за коронавируса

Общество 08.07.2021 17:35
0
08.07.2021 17:35


Депутаты Волгоградской областной думы завтра соберутся на внеочередное заседание по просьбе губернатора Андрея Бочарова. Глава региона попросил председателя регпарламента Александра Блошкина поддержать сформированные органами исполнительной власти новые антиковидные ограничения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области.
После встречи с Блошкиным губернатор провел заседание президиума оперативного штаба Волгоградской области, чтобы обсудить реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса. Напомним, с 12 июля в регионе вводятся новые ограничения, в том числе создаются свободные от  COVID-19 зоны в культурно-досуговых учреждениях и общепите. Облздрав разворачивает дополнительные инфекционные койки, формирует запас лекарств и проводит проверку систем подачи кислорода. Ситуация с распространением коронавируса в Волгоградской области остается напряженной, но контролируемой.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
08.07.2021 14:38
Общество 08.07.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 13:24
Общество 08.07.2021 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 12:23
Общество 08.07.2021 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 10:07
Общество 08.07.2021 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 09:33
Общество 08.07.2021 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2021 08:50
Общество 08.07.2021 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2021 21:40
Общество 07.07.2021 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2021 17:53
Общество 07.07.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2021 12:04
Общество 07.07.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2021 11:51
Общество 07.07.2021 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2021 09:39
Общество 07.07.2021 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.07.2021 08:48
Общество 07.07.2021 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2021 20:13
Общество 06.07.2021 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2021 14:36
Общество 06.07.2021 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.07.2021 13:43
Общество 06.07.2021 13:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:35
Волгоградские депутаты соберутся на экстренное заседание из-за коронавирусаСмотреть фотографии
16:24
Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:24
МегаФон в пятый раз стал лидером по скорости интернета в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Бывшего замначальника волгоградской колонии посадили за взяткиСмотреть фотографии
14:55
За гибель рыбы в покрасневшей реке под Волгоградом осудят мастера по ремонту оборудованияСмотреть фотографии
14:38
Водная перезагрузка: черепахи и карпы заселили пруд в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Троих рыбаков осудили за браконьерский улов на Хопре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцам объяснили, как пользоваться QR-кодом в ТЦ и ресторанахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Эксперты не нашли в Волгограде паразитов в арбузах и нектаринах из ИранаСмотреть фотографии
12:09
Тушили до глубокой ночи: три дома сгорели за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Бензин в Волгоградской области скромно дорожаетСмотреть фотографии
10:30
Жизнь с QR-кодом: в Волгоградской области ужесточили коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
10:07
Режим повышенной готовности ввели в Светлом Яру под Волгоградом из-за угрозы коммунального коллапсаСмотреть фотографии
09:59
Двух иностранцев арестовали в Волгограде за крупный тайник с «синтетикой»Смотреть фотографии
09:33
Вторую часть фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде перенесли на следующий годСмотреть фотографии
08:50
В волгоградской глубинке сняли документальный фильм про коронавирусСмотреть фотографии
21:40
Песенка не новая: экоактивисты устроили фотосессию на фоне будущей трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде продают торговый центр «Царицынский пассаж»Смотреть фотографии
17:53
Родившийся в Волгограде Люцифер стал ЛюцианомСмотреть фотографии
17:39
Убитую горем мать нашли мертвой на могиле дочери под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:57
«Много заражений и пневмоний»: агрессивный вирус захватывает ВолгоградСмотреть фотографии
16:03
Приятели-коммерсанты из Волгограда «погорели» на миллионной закупке рыбного деликатесаСмотреть фотографии
15:24
«Недавно похоронила дочь»: под Волгоградом пропала убитая горем матьСмотреть фотографии
14:26
«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модельСмотреть фотографии
14:17
«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса ОМС старого образцаСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом пьяница-мать по неосторожности утопила в реке двухлетнюю дочьСмотреть фотографии
13:34
Суд над экс-руководителем волгоградского СК Музраевым пройдет в открытом режимеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградских врачей будут премировать за выполнение плана по вакцинацииСмотреть фотографии
11:52
Умные технологии в сельское хозяйство: «Ростелеком» подписал соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетомСмотреть фотографии
11:51
Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запретыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 