Общество 08.07.2021 17:35
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08.07.2021 17:35
Депутаты Волгоградской областной думы завтра соберутся на внеочередное заседание по просьбе губернатора Андрея Бочарова. Глава региона попросил председателя регпарламента Александра Блошкина поддержать сформированные органами исполнительной власти новые антиковидные ограничения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области.
После встречи с Блошкиным губернатор провел заседание президиума оперативного штаба Волгоградской области, чтобы обсудить реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса. Напомним, с 12 июля в регионе вводятся новые ограничения, в том числе создаются свободные от COVID-19 зоны в культурно-досуговых учреждениях и общепите. Облздрав разворачивает дополнительные инфекционные койки, формирует запас лекарств и проводит проверку систем подачи кислорода. Ситуация с распространением коронавируса в Волгоградской области остается напряженной, но контролируемой.
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