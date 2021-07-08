Общество 08.07.2021 10:30
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08.07.2021 10:30
В Волгоградской области с 12 июля ужесточаются антикоронавирусные ограничения, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации региона. "Свободные зоны от COVID-19" и QR-коды вводятся и в волгоградском регионе.
Так, с понедельника, 12 июля, ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания (включая летние кафе) будет запрещено принимать посетителей в зале в период с 0:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос. Также в этих заведениях будет приостановлена работа детских комнат.
Вводится запрет на посещение детских развлекательных центров, фудкортов и детских игровых комнат в торговых и торгово-развлекательных комплексах. Всем несовершеннолетним волгоградцам разрешат находиться в ТРК только в сопровождении взрослых.
Работодателям будет рекомендовано каждые 15 календарных дней проводить лабораторные исследования на COVID-19 не менее 10% работников, а также перевести на дистанционный режим работы тех сотрудников, кто еще не прошел вакцинацию.
Пансионатам, домам отдыха, санаторно-курортным организациям рекомендуется принимать граждан, предъявившим сертификат о вакцинации или документ с результатами исследований на наличие антител.
Одновременно с изменениями в постановление № 179 подготовлен другой — регулирующий — документ "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Волгоградской области".
Согласно постановлению, после 12 июля "зонами свободными от COVID-19" с возможностью продолжения работы в круглосуточном режиме или без введения дополнительных ограничений станут те заведения, где не менее 60% от общего числа работников не позднее шести месяцев назад прошли процедуру вакцинации или перенесли COVID-19 с документальным подтверждением наличия антител. Это детские развлекательные центры, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные.
В свою очередь, посетители заведений должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и второй на выбор: сертификат о проведении вакцинации с QR-кодом; документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител; справка о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании. Несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут появиться только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы.
Фото из архива "Высоты 102"
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