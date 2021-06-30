В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочников

Общество 30.06.2021 17:51
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30.06.2021 17:51
За день в Волгоградской области в ходе рейдов выявлено 48 нарушений со стороны жителей, находившихся в местах общего пользования без масок. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в областном комитете по обеспечению безопасности и жизнедеятельности, среди нарушителей санитарно-эпидемиологических требований также и юридические лица, которые не приняли необходимые мер безопасности. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях.
В составах патрульных групп участвуют представители комитетов и инспекций администрации Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств. Проверяющие руководствуются ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».
Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
В регионе продолжают действовать ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19. В частности, жителям региона всех возрастов обязательно использование масок в общественных местах, торговых объектах и транспорте.
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