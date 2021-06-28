На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчики

Общество 28.06.2021 16:35
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28.06.2021 16:35
На площади перед театром «Царицынская опера» стартовали работы по укладке тротуарной плитки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, новое покрытие уложат по всей территории общественного пространства площадью более 8 тысяч квадратных метров.
Ранее специалисты провели работу по обновлению и замене бордюрных ограждений. Свыше 250 гранитных блоков, из которых выполнено ограждение рекреационной зоны были очищены, после чего установлены на заново выполненное основание. Также подрядная организация сохранила все гранитные бордюры, установленные вдоль проезжей части. При этом тонкостенный садовый бордюр вдоль клумб был заменен на современный бетонный в соответствии с проектом, прошедшим культурологическую экспертизу.
Проект комплексного обновления общественного пространства также предусматривает монтаж новых систем оповещения, видеонаблюдения, а также линии уличного освещения, включающей 90 светодиодных светильников. Особое внимание исполнитель муниципального контракта уделит озеленению территории: уложит газон, высадит 180 новых деревьев и более 1000 кустарников. Ряд кустарников бирючины будет высажен в виде живой изгороди.
Для ухода за растениями на объекте обустроят поливочный водопровод общей протяженностью порядка 1,5 тысячи погонных метров. На завершающем этапе рабочие установят на площади новые скамейки и урны, а также светодиодные фигуры. Одна из светящихся инсталляций будет выполнена в форме одуванчиков.
Напомним, площадь перед «Царицынской оперой» до начала ремонта часто становилась местом для проведения различных акций, в том числе митингов. Сейчас эта территория обустраивается в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы начались здесь еще ранней весной с демонтажа старого асфальтового покрытия и подготовки территории для укладки плитки.
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