Коронавирусная статистика ухудшилась в Волгоградской области

Общество 25.06.2021 13:19
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25.06.2021 13:19
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 117 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. Накануне в регионе таких случаев было меньше – 113. Психологическая отметка в 100 случаев в Волгоградской области была преодолена еще 21 июня.
Новые заболевшие выявлены в Волгограде, в Волжском и еще в тринадцати районах. Среди сельских территорий больше всего в Дубовском районе – здесь заболели 10 человек.
За минувшие сутки также стало известно еще о шестерых скончавшихся от коронавируса. Не пережили коварную инфекцию 73-летняя и 75-летняя волгоградка, 54-летний житель областного центра, 63-летняя пенсионерка из Жирновского района, 62-летняя женщина из Алексеевского района и 82-летняя жительница Даниловского района. Всего в регионе уже 1484 человека умерли от COVID-19.
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