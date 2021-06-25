Коронавирусная статистика ухудшилась в Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 117 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. Накануне в регионе таких случаев было меньше – 113. Психологическая отметка в 100 случаев в Волгоградской области была преодолена еще 21 июня.

Новые заболевшие выявлены в Волгограде, в Волжском и еще в тринадцати районах. Среди сельских территорий больше всего в Дубовском районе – здесь заболели 10 человек.

За минувшие сутки также стало известно еще о шестерых скончавшихся от коронавируса. Не пережили коварную инфекцию 73-летняя и 75-летняя волгоградка, 54-летний житель областного центра, 63-летняя пенсионерка из Жирновского района, 62-летняя женщина из Алексеевского района и 82-летняя жительница Даниловского района. Всего в регионе уже 1484 человека умерли от COVID-19.



