В Волгограде до холодов отремонтируют еще свыше 40 улиц

Общество 23.06.2021 12:35
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23.06.2021 12:35
Подведены итоги открытого аукциона по отбору подрядной организации, которая в 2021 году проведет комплексное обновление еще свыше 40 объектов улично-дорожной сети. Победителем электронных торгов стало муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района». Исполнитель должен будет закончить все работы до наступления холодов в текущем году, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Так, предстоит восстановить проезжую часть на следующих объектах: ул. Луконина в Тракторозаводском районе; ул. Сормовская, ул. Репина, ул. Библиотечная, ул. Дороша, пер. Северный, ул. Депутатская, ул. Короткая, ул. Верхоянская, ул. Былинная в Краснооктябрьском районе; ул. Жирновская, ул. Колпинская, ул. Савкина, ул. П. Морозова, пр. Бузулукский, ул. Преображенская, ул. Первомайская (р.п. Гумрак) в Дзержинском районе; ул. Розовая, пер. Короленко 1-й, ул. Омская, ул. Строительная, ул. Промысловая, ул. Шиллера (на протяжении всей улицы) в Кировском районе; ул. 2-я Динамовская, пр. Столетова, ул. Электростальская, ул. Водников, ул. Судостроительная, ул. Арсеньева, ул. Остравская, ул. 2-я Штурманская, ул. Новопортная, ул. С. Стальского, ул. Командира Рудь, ул. композитора Танеева, ул. Шиллера, ул. Сидорова, ул. Пролетарская в Красноармейском районе.
Большинство объектов были выбраны по итогам проверки специальной комиссии и поступающим в муниципалитет запросам горожан. Например, специалисты промышленных предприятий во время визита главы Волгограда обратили внимание на отвратительное состояние дороги, ведущей от ул. 40 лет ВЛКСМ до территории Волгоградского завода техуглерода. После этого объект был включен в перечень реконструкции и будет восстановлен уже в этом году.
Помимо малых внутрирайонных проездов муниципалитет системно восстанавливает уличную сеть в частном секторе и отдаленных поселках Волгограда. Это стало возможно после того, как в порядок были приведены основные магистрали города.
Работы по реновации дорог первой очереди, аукционы по которым проведены в конце прошлого года, в настоящее время выполнены уже на 50%. На ряде улиц – им. Дежнева, Дружбы народов, пер. Ногина, О. Форш и других - реконструкция уже завершена, на ул. Д. Бедного, ул. Рионской, ул. 25 лет Октября специалисты приступили к основному этапу – укладке нового асфальтобетонного покрытия.
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