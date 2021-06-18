Общество

Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Мы прежде всего работаем для региона»

Общество 18.06.2021 19:40
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18.06.2021 19:40


Вузы все активнее помогают росту экономики, укреплению человеческого капитала и инноваций в регионах России. Одна из задач – вовлечение общественности в разработку стратегического развития университетов. Возможности для  диалога различные. Яркий пример – работа Попечительских советов в высших учебных заведениях. 
Сегодня в Волгоградском государственном университете состоялось первое заседание нового состава Попечительского совета, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба вуза.  Это коллегиальный орган, целью которого является содействие развитию университета по всем направлениям, расширение его связей с органами власти и общественными организациями, установление новых контактов, организация практик для студентов и помощь в трудоустройстве выпускников.
Традиционно в состав совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники университета, люди, имеющие опыт управленческой и финансово-хозяйственной деятельности.
Одна из главных задач членов совета – развитие потенциала ВолГУ. В 2020 году состав совета был обновлен. Первым вопросом на повестке встречи стали выборы председателя Попечительского совета. Единогласно была поддержана кандидатура председателя ВОО «Опора России» Андрея Удахина. Заместителем председателя избрана руководитель Ассоциации участников общественного питания «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», член Общественной палаты Волгоградской области Софья Жилина. 
«Без преувеличения можно сказать, что для десятков тысяч выпускников ВолГУ этот вуз стал настоящим проводником в жизнь, с отеческой любовью и заботой воспитывающих своих детей-студентов в русле традиций великой науки. Все это время университет продолжал динамично развиваться, шагать в ногу со временем, внедряя в систему обучения современные методики, новации, технологии. Что подтверждается и проведением ежегодных смотров-конкурсов институтов ВолГУ», - отметил Андрей Удахин.
Алла Калинина выступила с докладом об основных достижениях Волгоградского государственного университета за период 2020-2021 года: переход на дистанционный формат обучения во время пандемии, позиции в престижных российских и мировых рейтингах университетов, итоги приемной кампании 2020 года, участие в национальных проектах, а также реализация научных исследований с поддержкой ведущих грантовых фондов.

Кроме того, на заседании совета обсудили перспективы и задачи развития Волгоградского госуниверситета. Так, ректор отметила, что ВолГУ уже получил от Минобрнауки РФ задание на проектирование стадиона и общежития. Обновление и развитие территории, модернизация материально-технической базы является одним из приоритетов для администрации вуза. 
«У нас есть интересные идеи и проекты, которые легли в основу разработки стратегии развития вуза до 2030 года. Мы прежде всего работаем для региона, на качество подготовки специалистов для страны и Волгоградской области, чтобы наша молодежь оставалась и работала в родном крае», - подчеркнула Алла Калинина. 
Попечительский совет единогласно принял доклад ректора, высказали свои идеи и предложения по дальнейшей работе. 
«Мы видим, что за 2020-2021 год было сделано очень много, и впереди большие перспективы. Вы горите своим делом, хотите развивать наш регион, воспитывать студентов достойными членами мирового общества», –  отметил представитель Банка ВТБ Владимир Русаев. 
Кроме того, Попечительский совет утвердил план работы на 2021 год. К следующей встрече будут подготовлены предложения по стратегическому развитию университета. 
На сегодняшний день в Попечительский совет ВолГУ вошли:
–  исполнительный директор филиала «Волгоградский» АО «Северсталь канаты» Юрий Блинков; 
– руководитель Ассоциации участников общественного питания «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», член Общественной палаты Волгоградской области Софья Жилина; 
– председатель комитета Волгоградской городской Думы по бюджету и налогам, директор ООО «Статус» Алексей Зверев; 
– президент Ассоциации «Союз юристов Волгоградской области», заместитель председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам обеспечения законности и защиты прав граждан, общественному контролю, взаимодействию с ОНК Общественной палаты Волгоградской области, профессор ВолГУ, Заслуженный юрист Российской Федерации Светлана Казаченок;
–  заместитель председателя Волгоградской областной Думы, Дмитрий Калашников;
–  профессор ВолГУ, Заслуженный художник Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств, почетный гражданин Волгоградской области Владислав Коваль;
–  генеральный директор ООО «ВГП», председатель совета ВРОООО «Деловая Россия» Андрей Куприков;
–  управляющий операционным офисом «Региональный операционный офис «Волгоградский» Филиала № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в Краснодаре Владимир Русаев; 
– директор института дополнительного образования ВолГУ Алексей Суслов;
 – президент Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата», член Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Вадим Ткаченко;
–  председатель ВОО «Опора России» Андрей Удахин. 
Из одиннадцати членов совета трое – выпускники ВолГУ. Отметим, состав Попечительского совета может расширяться. 



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