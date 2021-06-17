Общество

Шашлычную в Волгограде опечатали из-за букета коронавирусных нарушений

Общество 17.06.2021 09:37
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17.06.2021 09:37


Работа "Шашлычной на ЖКО" на улице Еременко в Волгограде приостановлена на два месяца и 25 суток за нарушение антикоронавирусных правил. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, владельцу предприятия общественного питания ИП Дулькиной О.И ранее было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, но они были проигнорированы.
Выявлено, что в шашлычной перед началом смены не проводилась обязательная термометрия, персонал не обеспечивали масками, не соблюдалась личная гигиена. В самом заведении отсутствовали антисептики и условия для обработки рук, не проводилась ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования, дезинфекции контактных поверхностей и многое другое. 
В отношении ИП Дулькиной О.И. было возбуждено административное дело и передано в Краснооктябрьский районный суд для рассмотрения. После вынесения решения судебные приставы-исполнители приступили к его немедленному исполнению.

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